POL-BN: Traktoren-Demo: Konvoi am Montagmorgen von Meckenheim nach Bornheim unterwegs

Bonn (ots)

Am Montag (25.11.2019) wird es im morgendlichen Berufsverkehr zu Verkehrsbehinderungen zwischen Meckenheim und Bornheim-Widdig kommen. Grund dafür ist ein von der Bonner Polizei begleiteter Konvoi von Traktoren, der sich von Meckenheim um ca. 07:00 Uhr aus zum Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Duisdorf in Bewegung setzt. Nach einer kurzen Kundgebung vor dem Ministerium auf der Rochusstraße fahren die Traktoren über Dransdorf und Buschdorf nach Bornheim-Hersel, um von dort aus über die L 300 in Richtung Köln zu fahren. Der Konvoi ist Teil einer Staffelfahrt mehrerer Traktorenkonvois, die zu Versammlungen in verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens unterwegs sind. Hintergrund ist eine Großkundgebung am 26.11.2019 in Berlin zur aktuellen Agrarpolitik der Bundesregierung.

Die polizeiliche Gesamtkoordination der Anreisen und der Staffelfahrten zu den Kundgebungsorten übernimmt das Polizeipräsidium Bielefeld. Für aktuelle Informationen zu den Konvois folgen Sie der Polizei Bielefeld auf Twitter unter @polizei_nrw_bi (siehe auch Pressemeldung der Polizei Bielefeld: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4447161).

Auch die Bonner Polizei wird über twitter unter @polizei_nrw_bn über die aktuelle Verkehrssituation informieren. Ab 07:00 Uhr ist am Montag zudem das Bürgertelefon unter der Rufnummer 0228 15-3030 geschaltet.

Nachfolgend die Fahrtroute zwischen Meckenheim und Bornheim:

Heinz-Gottschalk-Straße, Gudenauer Allee, Gerhard-Boeden-Straße, L261, Reichstraße, Provinzialstraße, Rochusstraße

Kurze Kundgebung bzw. Staffelübergabe vor dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und Weiterfahrt nach Köln über folgende Strecke:

Rochusstraße, Hermann-Wanderleb-Ring, Auf dem Hügel, Siemensstraße, Grootestraße, L183n, Roisdorfer Straße, Elbestraße, Kölner Landstraße

