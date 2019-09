Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart gegen bekannt: Mutmaßlicher rabiater Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (24.09.2019) einen 63 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, in einem Discountgeschäft an der Marienstraße Waren gestohlen und sich anschließend gegen sein Festhalten rabiat gewehrt zu haben. Der 22-jährige Angestellte des Discountgeschäfts bemerkte gegen 16.00 Uhr den 63-Jährigen, als dieser eine Flasche Spirituosen und Tabakwaren unter seiner Jacke versteckte und den Kassenbereich passierte. Als der Angestellte den Tatverdächtigen daraufhin ansprach und in sein Büro bitten wollte, ging dieser einfach weiter. Der Angestellte versuchte mehrfach, den 63-Jährigen festzuhalten, welcher sich immer wieder losriss und dem Mann zuletzt gar mit Schlägen drohte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann schließlich fest. Der 63 Jahre alte deutsche Staatsbürger wird im Laufe des Mittwochs mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell