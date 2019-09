Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 04. September 2019, ereignete sich gegen 20:10 Uhr in der Freiherr-von-Munnich-Straße / Ecke "Im Baumhofe" in Hude.

Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin bog auf die Freiherr-von-Munnich-Straße auf und befuhr diese in Fahrtrichtung Hude. Hinter der Frau aus Bremen näherte sich ein 67-jähriger Fahrer eines VW und setzte aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit der Fahrerin eines Fords zum Überholvorgang an. Plötzlich bog die 36-Jährige mit ihrem Pkw nach links auf ein Grundstück ab, infolgedessen es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7500 Euro.

