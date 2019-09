POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Nachtrag zum Brand beim Verbrauchermarkt; Pressemitteilung vom 02.09.2019

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Am Montag, gegen 04:00 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Verbrauchermarkt in der Schönemoorer Straße in Delmenhorst. Brandbetroffen war der Verkaufsraum des Marktes, eine Bäckerei sowie eine Postfiliale, die sich ebenfalls innerhalb des Marktbereiches befindet. Bewohner, die sich zur Brandzeit in ihren Wohnungen oberhalb des Marktes befanden, wurden aus ihren Wohnungen evakuiert. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen.

Für die Löscharbeiten der Feuerwehr, bestehend aus der Berufsfeuerwehr Delmenhorst und den freiwilligen Feuerwehren Stadt und Hasbergen, die mit 57 Personen vor Ort waren, wurden Sperrmaßnamen eingerichtet. Gegen 08:00 Uhr wurden die Löscharbeiten und die Sperrmaßnahmen abgeschlossen. Durch den Brand ist großer Schaden im brandbetroffenen Bereich entstanden, so dass der Verbrauchermarkt aktuell nicht betretbar ist. Die Schadenshöhe wird aktuell auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die Ermittlung zur Brandursache dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Infolge der Löscharbeiten konnten die Wohnungen oberhalb des Verbrauchermarktes wieder betreten werden. Ebenso ist auch die Wäscherei, die sich neben dem Inkoop-Markt befindet nicht brandbetroffen. .

+++ Nachtrag +++

Am Mittwoch, den 04.09.2019, haben Beamte der Polizei Delmenhorst gemeinsam mit einem Brandgutachter den Brandort zur Ermittlung der Brandursache aufgesucht. Der Brandgutachter konnte zweifelsfrei einen technischen Defekt im Kassenbereich als Ursache für den Brand feststellen. Der Brandort wurde durch die Polizei wieder freigegeben.

