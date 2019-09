Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall durch alkoholisierten Fahrzeugführer in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 03.09.19, gegen 14.20 Uhr wurde der Polizei ein offensichtlich betrunkener Pkw-Fahrer gemeldet, der die Glaner Straße befahren sollte. Auf dem Weg zur Halteranschrift fiel den eingesetzten Beamten in der Straße Sandberg gegen 14.30 Uhr ein verunfallter Pkw Skoda auf, der zu der zuvor abgegebenen Beschreibung passte. Der Pkw war durch einen Zaun und dann gegen einen Baum gefahren. Im Pkw saß ein 57jähriger Mann aus der Gemeinde Dötlingen, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,22 Promille. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde dann bekannt, dass der Fahrzeugführer bereits zuvor auf der Wildeshauser Straße in Aschenstedt eine leichte Kollision mit einem Lkw hatte. Hier war der 57 Jährige mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und touchierte den Lkw, dessen 60jähriger Fahrer aus Schleswig Holstein trotz Vollbremsung und Ausweichmanövers einen leichten Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Dem Pkw-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Auf den 57 Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

