Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrzeugführerin bei Verkehrsunfall in Stollhamm verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montagabend kam es auf der Ulmenstraße in Butjadingen, OT Stollhamm, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Die 19-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Seat Ibiza aus Nordenham verlor gegen 23:20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Nachdem der Pkw ins Schleudern kam, kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum fuhr der Pkw über eine Schutzplanke und kollidierte gegen mehrere Bäume. Am Pkw Seat entstand Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

