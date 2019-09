Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Fahrzeugführer auf der Autobahn 1

Delmenhorst (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol ist am Dienstag, 30.09.2019, gegen 02:30 Uhr, ein 51-jähriger Rumäne aus Bösel mit seinem Pkw gefahren. Beamten der Autobahnpolizei fiel das Fahrzeug auf, weil es in ungewöhnlicher Fahrweise die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück befuhr. Der Grund für diese Fahrweise ergab sich bei der anschließenden Kontrolle auf einem Parkplatz im Bereich Wildeshausen. In der Atemluft des Rumänen wurde Alkohol festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Der Führerschein des 51-Jährigen Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell