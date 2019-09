Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kradfahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug und verletzt sich schwer

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Wolfhagen am gestrigen Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Kasseler Unterneustadt. Den Gesamtsachschaden des Unfalls schätzen die eingesetzten Beamten auf etwa 23.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Mann aus Wolfhagen gegen 11:30 Uhr mit seinem Triumph-Motorrad auf dem Sommerweg in Richtung Scharnhorststraße. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über die Fahrbahn und kollidierte mit zwei geparkten Autos. Hierbei erlitt der Mann schwere Verletzungen in Form von mehreren Knochenbrüchen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. An seinem Motorrad, das von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste, entstand nach Angaben der eingesetzten Polizisten vom Polizeirevier Ost Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Den Schaden an den beiden geparkten VW beziffern die Beamten auf insgesamt 13.000 Euro.

