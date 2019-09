Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Scheunenbrand in Schauenburg-Elgershausen; 50.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Am frühen Samstagnachmittag kam es im Schauenburger Ortsteil Elgershausen zu einem Vollbrand einer Scheune, bei der der 57-jährige Eigentümer eine Rauchgasintoxikation erlitt. Zudem entstand ein hoher Sachschaden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Wie die eingesetzten Polizisten vom Baunataler Polizeirevier Süd-West mitteilen, kam es am Samstag, gegen 13:40 Uhr, zu dem Brand in der Straße "Am Hirzstein". Nach Alarmierung der Feuerwehr stand die Scheune bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Vollbrand. Neben der Scheune, die als Lagerraum genutzt wurde, brannten ein nebenliegender Schuppen, ein Carport, ein Lagerraum und ein Hundezwinger ab. Glücklicherweise befanden sich die Hunde zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Zwinger und blieben daher unverletzt. Ein Übergreifen des Brandes auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte die Feuerwehr durch ihren schnellen Einsatz verhindern. Den verletzten Besitzer der Scheune brachte ein Rettungswagen zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Er konnte das Krankenhaus aber bereits wieder verlassen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

