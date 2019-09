Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in einem Einfamilienhaus in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 04. September 2019, kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Bürgermeister-Müller-Straße in Brake.

Der 43- jährige Familienvater wachte gegen 23:20 Uhr auf und bemerkte eine starke Rauchentwicklung im Untergeschoss des Hauses. Unverzüglich weckte er seine schlafende Familie und ermöglichte durch eine, an einem Fenster gelehnte Leiter, die Flucht ins Freie.

Der Familienvater, die 37-jährige Ehefrau und die sechs Kinder im Alter von drei bis 19 Jahren, erlitten durch das Feuer eine Rauchgasintoxikation und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand das Feuer in einem Anbau im Untergeschoss, in dem sich eine Waschmaschine und ein Trockner befanden. Das Einfamilienhaus ist durch Rauchgas und Ruß nicht mehr bewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf 120.000 Euro geschätzt.

