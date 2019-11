Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto kollidiert mit Lkw

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Eine 29 Jahre alte BMW-Fahrerin ist am Mittwochmorgen (27.11.2019) bei einem Unfall in der Hemminger Straße verletzt worden. Die Frau war mit ihrem BMW und ihrem zweijährigen Sohn gegen 08.15 Uhr in der Hemminger Straße in Richtung Münchingen unterwegs, als im Bereich des Wertstoffhofs ein 60 Jahre alter Lastwagen-Fahrer nach links in die Hemminger Straße einbog, um seine Fahrt in Richtung Weilimdorf fortzusetzen. Dabei kollidierten beide Fahrzeuge miteinander und die 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach derzeitigem Stand blieben das zweijährige Kind sowie der Lkw-Fahrer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Hemminger Straße bis 10.30 Uhr komplett gesperrt werden.

