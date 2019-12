Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Gaststätteneinbrecher erbeuten Bargeld

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Nacht zu Montag brachen gegen 24.00 Uhr zwei Unbekannte in eine Gaststätte auf dem Maysweg in St. Tönis ein. Die Einbrecher hebelten zunächst den Hintereingang auf und anschließend mehrere Türen im Innern des Restaurants. Nach ersten Feststellungen stahlen die Einbrecher, die dunkel gekleidet waren, Bargeld. Hinweise auf die beiden Einbrecher erbittet die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1484)

