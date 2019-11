Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim, Firststraße, 27.11.2019, 21.55 Uhr Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Billigheim-Ingenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, ereignete sich am 27.11.2019, gegen 21.55 Uhr in Ingenheim in der Firststraße. Der in Richtung Osten fahrende Pkw-Fahrer kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von ca. 30.000.--EUR. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,33 Promille. Die Folge war eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines und eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

