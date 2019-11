Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim, Hauptstraße 10, 25./26.11.2019, 16.00-12.00 Uhr Verkehrsunfallflucht

Insheim (ots)

Auf der Hauptstraße vor dem Anwesen Nummer 10 ereignete sich im Zeitraum vom 25./26.11.2019, zwischen 16.00 und 12.00 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigte beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw den Außenspiegel und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf ca. 100EUR geschätzt. Zeugen des Vorfalles werden um Hinweise an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de gebeten.

