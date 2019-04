Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in das Kraftwerksgelände der RWE Power an der Siegenbeckstraße

Hamm - Uentrop (ots)

Am Freitag, 12. April 2019 gegen 00.10 Uhr haben sich mehrere Täter widerrechtlich Zugang zum Werksgelände des Kraftwerkes der RWE Power an der Siegenbeckstraße verschafft, um Stromkabel zu entwenden. Dazu brachen die Täter zunächst ein Tor zum Werksgelände auf. Dadurch gelangten sie zu einem Lagerplatz, auf dem Starkstromkabelrollen gelagert werden. Zwei dieser Rollen hatten sie bereits zum Abtransport bereit gestellt, als die Personen vom Werksschutz bemerkt und angesprochen wurden. Die Personen flüchteten durch das geöffnete Tor in unbekannte Richtung. Bei der anschließenden Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass eine der Rollen bereits abgerollt wurde. Weiterhin konnte ein Loch im Maschendrahtzaun des Lagerplatzes festgestellt werden. Der Wert der Rollen wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die flüchtigen Täter können nicht näher beschrieben werden. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

