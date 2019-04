Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm - Heessen (ots)

Am Donnerstag, 11. April 2019, gegen 18:00 Uhr wurde im Einmündungsbereich Ahlener Straße Ecke Vogtskamp eine 85-jährige Radfahrerin aus Hamm bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 37-jähriger Pkw-führer befuhr mit seinem Pkw BMW die Ahlener Straße stadtauswärts und beabsichtigte an der Einmündung zum Vogtskamp zu wenden. Hierbei kam es zu einer Berührung mit der Radfahrerin, die den Radweg der Ahlener Straße stadteinwärts benutzte. Die Radfahrerin kam zu Fall und wurde so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, in dem sie stationär verbleibt. Ein Sachschaden konnten die unfallaufnehmenden Polizeibeamten an beiden Fahrzeugen nicht feststellen. (ab)

