Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Schmuck und Bargeld erbeutet

Schwegenheim (ots)

Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe wurde bei einem Wohnungseinbruchsdiebstahl am Mittwoch in Schwegenheim erbeutet. Die bis dato unbekannten Täter gelangten über eine aufgehebelte Terrassentür in das Wohnhaus und durchwühlten mehrere Räume. Die Tatörtlichkeit liegt in der Schulstraße. Der Einbruch dürfte zwischen 14 und 20.30 Uhr stattgefunden haben.

Hinweise zur Tat beziehungsweise verdächtige Beobachtungen werden seitens der Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 beziehungsweise per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell