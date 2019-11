Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Cannabisgeruch ruft Polizei auf den Plan

Während einer Überprüfung in einem Mehrparteienhaus im Stadtgebiet Germersheim am Mittwochmittag gegen 16 Uhr vernahmen die Polizeibeamten plötzlich Marihuanageruch aus einem angrenzenden Appartement. Auf Läuten öffnete der 24 - jährige Bewohner die Tür und bat die Beamten in seine Wohnung. Der Geruchsinn hatte die Beamten nicht getäuscht, der junge Mann hatte kurz zuvor einen Joint mit Cannabis geraucht. In der Wohnung konnte noch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

