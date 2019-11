Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Entgegenkommenden Pkw übersehen

Bad Bergzabern (ots)

Am Mittwoch, 27.11.2019, befuhr die Fahrerin eines Pkw VW Golf die B 38 von Oberotterbach kommend in Richtung Klingenmünster. An der Einmündung zur B 427 wollte die 19-jährige Fahrerin nach links abbiegen und übersah hierbei die aus Richtung Klingenmünster kommende Fahrerin eines Pkw Opel Corsa. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall kollidierte der VW Golf der Verursacherin mit einem weiteren, an der Einmündung stehenden, Pkw VW Crafter. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf 30000.- Euro. Der Einmündungsbereich musste wegen Bergungs- und Aufräumarbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Bad Bergzabern war ebenfalls mit 2 Fahrzeugen im Einsatz.

