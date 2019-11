Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrüche in Wohnhäuser

Bad Bergzabern und Oberotterbach (ots)

In der Zeit von 30.10.-26.11.2019 kam es in Bad Bergzabern in der Zeppelinstraße und in Oberotterbach im Dammweg, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannter Täter hebelte eine Holztür bzw. ein Fenster auf und durchsuchten die Anwesen. Der Gesamtschaden liegt bei 2000.- Euro.

