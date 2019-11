Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Birkweiler - Erneut drei LKW´s verbotswidrig unterwegs

B10/Birkweiler (ots)

Am frühen Morgen gegen 3 Uhr wurde auf der B10 das Nachtfahrverbot kontrolliert. Bei vier kontrollierten Fahrzeugen befand sich lediglich ein LKW-Fahrer, der berechtigt auf der B10 unterwegs war. Ein 53-jähriger Trucker aus dem Saarland und ein 45-jähriger Fahrer aus Essen wurden mit 75.- Euro belegt, weil sie keine Genehmigung vorweisen konnten. Ein 47-jähriger Mann aus den Niederlanden musste eine Sicherheitsleistung von 100 Euro bezahlen. Bei der Kontrolle gab er an, dass er von seinem Chef die Fahrtstrecke über die B10 befohlen bekam. Weil der Transportunternehmer die Fahrt verfügte und sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil versprach, muss dieser nun mit einem Gewinnabschöpfungsverfahren rechnen. Dabei wird geprüft, ob der Verfall des gesamten Transporterlöses angeordnet wird. In allen drei Fällen mussten die Fahrer wenden und die B 10 verlassen.

