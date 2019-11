Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Birkweiler - Unachtsam

B10/Birkweiler (ots)

Unachtsam war gestern Morgen (27.11.2019, 08.30 Uhr) eine 30-jährige Autofahrerin auf der B 10 kurz nach der Anschlussstelle Birkweiler in Richtung Landau. Weil ein vor ihr fahrender 56-jähriger Autofahrer infolge des stockenden Verkehrs abbremsen musste, fuhr sie diesem trotz vorheriger Vollbremsung in das Fahrzeugheck. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Blechschaden an beiden Fahrzeugen dürfte bei über 2000 Euro liegen. Infolge des Verkehrsunfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen.

