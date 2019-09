Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bei Kontrolle durch die Polizei Einhandmesser mitgeführt (68/1109)

Speyer (ots)

11.09.2019, 20:44 Uhr

Bei der Überprüfung einer Mitteilung über zwei männliche Jugendliche, welche in der Heinrich-Heine-Straße auffällig in parkende Fahrzeuge schauen würden, konnten am Mittwoch gegen 20:44 Uhr ein 16 und ein 17jähriger Speyerer dort angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der Durchsuchung der Jugendlichen fand man bei dem 16Jährigen ein Einhandmesser mit einer Klingenlänge von 9cm. Gegen ihn wurde deshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und das Einhandmesser sichergestellt. Bei der Inaugenscheinnahme der umliegend geparkten Fahrzeuge im Hinblick auf etwaige Aufbruchspuren konnten keinerlei Hinweise diesbezüglich erlangt werden.

