Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beim Diebstahl von Tabak ertappt (67/1109)

Speyer (ots)

11.09.2019, 17:57 Uhr

Am Mittwoch kurz vor 18 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in der Dudenhofer Straße. Ein 48jähriger Mann konnte hier dabei beobachtet werden, wie er eine Dose Tabak im Wert von ca. 20EUR an sich nahm und diesen in eine Plastiktüte umfüllte. Die Tüte mit dem Tabak steckte er dann unter sein T-Shirt und begab sich zur Kasse. Hier bezahlte er lediglich zwei Getränkedosen. Mit der Tat konfrontiert konnte die Tüte mit dem Tabak in seinem Hosenbund aufgefunden werden. Weiteres Diebesgut führte der Beschuldigte nicht mit sich. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Einkaufsmarkt erteilte ihm ein Hausverbot.

