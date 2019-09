Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrern-

Frankenthal (ots)

Am 11.09.2019, um 14:15 Uhr kollidiert ein 9-jähriger Radfahrer in der Bleichstraße in Frankenthal mit einer 79-jährigen Radfahrerin. Der Junge biegt von einem Parkplatz links in Richtung Röntgenplatz ab, ohne auf die bevorrechtigte Fahrradfahrerin zu achten. Beide Radfahrer stürzen bei der Kollision zu Boden und ziehen sich leichte Schürfwunden zu. Die Schadenshöhe beträgt ca. 150 Euro.

