POL-COE: Senden-Bösensell, B235: Trickbetrüger gaukelt leeren Tank vor - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Trickbetrüger nutzte die Hilfsbereitschaft einer 44-jährigen Münsteranerin am Freitagnachmittag (07.06.2019) gegen 15.45 Uhr an der B235 in Höhe des Abzweigs K60 in Senden-Bösensell schamlos aus und gaukelte einen leeren Tank vor. Er lieh sich von ihr 50 Euro und hinterließ als "Pfand" eine angeblich wertvolle Uhr. Er versprach das geliehene Geld wieder zurück zu bringen und fuhr davon. Die Geschädigte wartete vergeblich auf seine Rückkehr und die wertvolle Uhr stellte sich als wertloser Modeschmuck heraus. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Männliche Person - Ca. 50 Jahre alt - Kleiner als 170cm - Schlanke Statur - Leicht gebräunte Haut, südländisches Äußeres - Schwarzgrau melierte, leicht gewellte Haare - Bekleidet mit einer hellen Jeans, einem weißen Langarmhemd und einer blaugelben Krawatte - der Täter sprach Deutsch mit einem ausländischem Akzent Bei seinem mitgeführten Fahrzeug handelt es sich um einen älteren schwarzen Mercedes. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 zu melden.

