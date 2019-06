Polizei Coesfeld

Eine große Menge Kupfer- und Bleischrott stahlen Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einem Betriebsgelände in Havixbeck. Zum Transport müssen die Täter mit einem größeren Fahrzeug oder einem Fahrzeug mit Anhänger vorgefahren sein. Die Angestellten verließen das Firmengelände am Donnerstag kurz nach 17 Uhr. Am heutigen Morgen stellten sie fest, dass das Metall gestohlen wurde. Die unbekannten Einbrecher brachen zwei Zaunelemente auf und gelangten so auf das Gelände. Von dort transportierten sie ihr Diebesgut über einen nahe gelegenen Radweg ab. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel.02541/140.

