Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Fahrer schlief am Steuer ein

Bergkamen (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 30 jähriger PKW Fahrer aus Bergkamen, der am Sonntagmorgen(14.04.2019) gegen 6.45 Uhr auf dem Kleiweg gegen einen Baum prallte. Nach seinem Nachtdienst war er in Richtung Schulstraße unterwegs und sei hier, so seine Aussage, plötzlich eingeschlafen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß mit einem Baum am Straßenrand zusammen und blieb im Straßengraben liegen. Der Führerschein des Leichtverletzten wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5 500 Euro.

