Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrere Diebstähle am Binsfeld aufgeklärt, Eigentümer von Schmuck gesucht.

Speyer (ots)

27.08 - 28.08. 2019

Nach Diebstählen von Geld und Mobiltelefonen am Binsfeld (Pressebericht der PI Speyer vom 29.08.2019) ergaben sich durch polizeiliche Ermittlungen Hinweise auf einen tatverdächtigen 29-jährigen Mann, welcher eine den Zeugenangaben entsprechende Tätowierung am Arm trug. Dieser wohnt mit dem bereits am 28.08.2019 auf frischer Tat am Binsfeld ergriffenen 18-Jährigen in häuslicher Gemeinschaft. Eine Wohnungsdurchsuchung bei beiden Beschuldigten führte zwar nicht direkt zum Auffinden der entwendeten Gegenstände. Allerdings wurden bei der Durchsuchung - neben den Ausweisdokumenten der Opfer, - auch Haschisch im zweistelligen Gramm-Bereich, sowie eine Digitalkamera sichergestellt, welche anhand der darauf gespeicherten Bilder eindeutig einem überraschten 50-jährigen Badegast des Binsfeld zugeordnet werden konnte. Dieser konnte sich den "Verlust" der Kamera bis zur polizeilichen Kontaktaufnahme nicht erklären. Weiterhin wurde bei der Durchsuchung weiteres mutmaßliches Diebesgut sichergestellt, welches bisher noch keiner Straftat zugeordnet werden kann. Hierbei handelt es sich um silberne Damenuhren der Marken Tissot und Claude Pascal, eine silberne Damenuhr mit Strassbesatz sowie eine silberne Halskette in Herzform in einem roten Herzetui.

Die Eigentümer der genannten Gegenstände werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer zu melden. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

