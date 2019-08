Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Motorradfahrer übersieht Rotlicht

Warstein (ots)

Ein 57-jähriger Autofahrer aus Warstein befuhr gestern, gegen 22.15 Uhr, die B55 in Richtung Meschede. Im Bereich der Kreisstraße wollte er nach Links weiter in Richtung Franz-Hegemann-Straße fahren. Die Ampelanlage zeigte für Linksabbieger auch Grünlicht. Ein ihn entgegenkommender 26-jähriger niederländischer Motorradfahrer bemerkte an der Ampelanlage jedoch, dass für ihn geltende Rotlicht nicht und stieß mit dem Autofahrer zusammen. Der Niederländer verletzte sich hierbei leicht. Er konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. (reh)

