POL-PDLD: Herxheim, Oberhohlstraße, 26.11.2019, 07.30 Uhr Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger.

Landau (ots)

Beim Überqueren der Fahrbahn wurde am 26.11.2019, gegen 07.30 Uhr, in der Oberholstraße in Herxheim ein 51-jähriger Fußgänger verletzt. Er betrat die Fahrbahn, ohne auf einen aus der Oberen Hauptstraße einbiegenden Pkw zu achten. Es kam zur Kollision. Der Fußgänger fiel auf die Motorhaube des Pkw und musste ärztlich behandelt werden. Am Pkw entstand kein Sachschaden

