Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191007.4 Marne: Häusliche Gewalt und Widerstand

Marne (ots)

Sonntagnachmittag hat ein Mann in Marne seine Frau körperlich angegriffen und sie nicht unerheblich verletzt. Gegenüber der Polizei verhielt sich der 58-Jährige uneinsichtig und renitent - er kam letztlich ins Polizeigewahrsam.

Gegen 15.00 Uhr rückte eine Streife zu Familienstreitigkeiten in einem Haus in Marne aus. Der Hausherr hatte seine Ehefrau in volltrunkenem Zustand geschlagen und getreten, schließlich rettete sich die Geschädigte zu einer Nachbarin. Während ein Rettungswagen die Frau in ein Krankenhaus brachte, suchte die Streife den Beschuldigten auf. Der war stark alkoholisiert, beschimpfte die Einsatzkräfte und ging sie körperlich an. Letztlich brachten die Beamten den aggressiven Mann zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Sie brachten ihn auf das Itzehoer Polizeirevier, da er sich nicht beruhigte. Hier entnahm ein Arzt dem Marner nach richterlicher Anordnung eine Blutprobe - ein zuvor geleisteter Atemalkoholtest lieferte das Ergebnis von 1,88 Promille. Bis zum nächsten Morgen musste der Beschuldigte in einer Zelle verweilen. Heute um 06.00 Uhr durfte er diese mit einer Strafanzeige wegen der Köperverletzung und wegen des Widerstandes und mit einer Wegweisungsverfügung im Gepäck wieder verlassen.

Merle Neufeld

