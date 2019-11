POL-LG: ++ Landkreise Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen - erhebliche Behinderungen am Donnerstag durch Trecker der Initiative "Land schafft Verbindung" erwartet ++

Polizeiinspektion Lüneburg

++ Landkreise Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen - erhebliche Behinderungen am Donnerstag, 14.11.2019 durch Trecker der Initiative "Land schafft Verbindung" erwartet ++

Anlässlich der Umweltministerkonferenz in Hamburg wollen sich am Donnerstag, 14.11.19 mehrere tausend Landwirte mit ihren Traktoren auf den Weg machen. Mehrere hundert landwirtschaftliche Fahrzeuge aus den Landkreisen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen werden sich bereits am frühen Morgen, ab 05.00 Uhr, auf den Weg zu den Sammelpunkten machen, von denen dann die Anfahrt nach Hamburg erfolgen wird. Behinderungen werden u.a. auf der B216 erwartet. Informationen über die konkreten Anfahrtswege zu den Sammelpunkten und von dort weiter nach Hamburg, liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Einer der Sammelpunkt befindet sich in Wittorf im Landkreis Lüneburg. Auch durch die Rückfahrt der Traktoren aus Hamburg am Donnerstagnachmittag ist mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Es wird empfohlen "Zeit mitzubringen" und die Trecker nicht zu überholen. Fahren Sie rechtzeitig los, versuchen soweit möglich öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen bzw. nehmen Sie statt eines riskanten Überholmanövers lieber in Kauf zu spät aber unfallfrei anzukommen.

