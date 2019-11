POL-LG: ++ Autofahrerin unter Drogeneinfluss - Drogen in Wohnung ++ Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes ++ aufmerksame Zeugen stellen notorischen Ladendieb ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Einbrecher stehlen Schmuck

In ein Wohnhaus im Maneckeweg brachen unbekannte Täter zwischen dem 08. und 11.11.19 ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf, durchsuchten das Wohnhaus und entwendeten diversen Schmuck. Am Montagnachmittag wurde auch ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Grabower Straße gemeldet. Unbekannte Täter hebelten zwischen dem 03. und 11.11.19 an einem Fenster und der Terrassentür, um in das Haus zu gelangen. Weiterhin wurden zwei Türen aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Bei beiden Einbrüchen entstanden Schäden von jeweils mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen

Adendorf - Einbruch in Büro

In das Büro eines Möbelgeschäftes in der Artlenburger Landstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zum 12.11.19 ein. Die Täter entwendeten einen Tresorwürfel und verursachten einen Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Umkleidekabine

Am 11.11.19, zwischen 18.00 und 19.30 Uhr, wurde aus abgelegter Kleidung u.a. ein USB-Stick, ein Taschenmesser und Schlüssel gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Herren-Umkleidekabine einer Schule im Oedemer Weg. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Südergellersen - Motorsäge gestohlen

In der Nacht zum 11.11.19 brachen unbekannte Täter in eine Garage in der Straße Schlehenbusch ein und entwendeten eine Motorsäge der Marke Dolmar. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/66388, entgegen.

Lüneburg - Unbekannte stehlen Fahrrad

Am 11.11.19, zwischen 16.30 und 18.30 Uhr, haben unbekannte Täter ein schwarzes Fahrrad der Marke Raleigh gestohlen, welches im Bereich der Universität im Wilschenbrucher Weg abgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Polizei stellt Fahrrad sicher

Ein dunkelrotes Damenrad der Marke Radhaus, welches ein 37 Jahre alter, der Polizei "gut" bekannter Mann mitführte, wurde bereits am 24.10.19 von der Polizei sichergestellt. Der 37-Jährige gab an, dass er das Fahrrad am 21.10.19 mitgenommen habe, als es im Bereich einer Gaststätte in der Altenbrückertorstraße gestanden hat. Die rechtmäßige Eigentümerin kann sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung setzen. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Lüneburg - aufmerksame Zeugen stellen notorischen Ladendieb

Zwei Zeugen, die mit einem Müllfahrzeug in der Zollstraße in Richtung Am Berge/Am Sande fuhren, haben blitzschnell geschaltet und am Morgen des 12.11.19 einen notorischen Langfinger dingfest gemacht. Erst am gestrigen Tag war der 32-Jährige in zwei Geschäften gefasst worden, weil er versucht hatte jeweils mehrere Pfund Kaffee zu stehlen. Der 32-Jährige steht im dringenden Verdacht am Dienstagmorgen, gegen 09.15 Uhr, aus einem Geschäft Am Berge mehrere hochwertige Küchenmesser gestohlen zu haben. Nach der Tat war er geflüchtet und von den Zeugen gestoppt worden. Bei dem Tatverdächtigen wurden zudem mehrere Mützen gefunden, die er gestohlen haben dürfte und an der Jacke, die der 32-Jährige trug, befand sich noch das Sicherungsetikett. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Lüneburg - Brand auf Loggia

Am späten Abend des 09.11.19 gerieten aus bislang ungeklärter Ursache Holzsitzmöbel, die auf einer Loggia im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Lauensteinstraße standen in Brand. Ob das Verhalten von mehreren jungen Leute im Alter von 16 bis 18 Jahren, die eine kleine Party veranstaltet hatten ursächlich für den Brand ist, konnte noch nicht geklärt werden. Die Feuerwehr wurde gegen 22.40 Uhr alarmiert und löschte den Brand, die Loggia brannte jedoch vollständig aus. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 5.000 bis 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Bardowick - Motorradfahrer stürzt - Pkw-Fahrer flüchtet

Am 11.11.19, gegen 06.45 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Honda die Große Brückenstraße in Bardowick in Richtung Ortsmitte. Aus der Huderstraße kam ein heller Pkw, dessen Fahrer bzw. Fahrerin, ohne die Vorfahrt des Honda-Fahrers zu beachten nach rechts auf die Straße Am Markt abbog. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern machte der Honda-Fahrer eine Vollbremsung und kam in Folge zu Fall. Der/die unbekannte Unfallverursacher/in setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Honda-Fahrer zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Bardowick - Zusammenstoß im Kreisverkehr

Am 12.11.19, gegen 08.25 Uhr, kam es im Kreisverkehr in der Wallstraße/ Im Sande zu einem Zusammenstoß zwischen den Volvo einer 47-Jährigen und dem Renault einer 57-Jährigen. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Volvo-Fahrerin den bereits im Kreisverkehr befindlichen Renault übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurden die 57-Jährige und ihr 58 Jahre alter Beifahrer jeweils leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 9.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Simander - Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes - Löschmaßnahmen und Ermittlungen dauern an

Zu einem Brand eines älteren landwirtschaftlichen Gebäudes kam es in den Mittagsstunden des 12.11.19 gegen 13:00 Uhr in der Dorfstraße in Simander. Aktuell dauern die Löschmaßnahmen verschiedener Feuerwehren noch an. Diese versuchen aktuell das Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus zu verhindern. Eine 89 Jahre alte Bewohnern befindet sich parallel in medizinischer Betreuung. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und können erst nach Brandbekämpfung intensiviert werden.

Wustrow, OT. Dolgow - "aufgefahren" - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 70 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda Fabia in den Nachmittagsstunden des 11.11.19 auf der Landesstraße 262. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW hatte gegen 18:00 Uhr im Bereich der Einmündung Dolgower Straße zu spät bemerkt, dass die 70 Jahre alte Skoda-Fahrerin bremste und fuhr auf den Skoda auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 1300 Euro.

Uelzen

Uelzen - Autofahrerin unter Drogeneinfluss - Drogen in Wohnung

Eine 26 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Daewoo stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 12.11.19 Am Königsberg. Bei der Kontrolle der peruanischen Staatsbürgerin gegen 07:45 Uhr stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Auf Beschluss eines Richters durchsuchten die Beamten in der Folge auch die Wohnung der Uelzenerin und stellten dabei Marihuana, Reste von MDMA und psylocybinhaltige Pilze sicher. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Mofa-Fahrer unter Drogeneinfluss

Einen 27 Jahre alten Mofa-Fahrer stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 12.11.19 in der St.-Viti-Straße. Bei der Kontrolle des Uelzeners stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

