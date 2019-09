Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Handtasche entrissen; Dorfmark: Scheune aufgebrochen; Schwarmstedt: Einbrecher flüchten; Soltau: Scheiben eingeschlagen, Geldbörsen gestohlen;

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.09.2019 Nr. 1

26.09 / Handtasche entrissen

Soltau: Nachdem eine 76jährige Soltauerin am Donnerstagabend, gegen 22.20 Uhr in ihren Pkw eingestiegen war, öffnete ein unbekannter Fahrradfahrer die Beifahrertür auf und entriss ihr die Handtasche, die sie auf dem Beifahrersitz abgelegt hatte und nun versuchte festzuhalten. Die Tat ereignete sich auf dem "unteren" Therme-Parkplatz an der Scheibenstraße. Der junge, schlanke Mann flüchtete mit einem Damenfahrrad. Mit diesem Fahrrad war er bereits vorher in dem Tatbereich unterwegs. In der blauen Kunststoffhandtasche befanden sich Schlüssel, Papiere und Bargeld. Hinweise zur Identität des Täters nimmt die Polizei in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

24.09 / Scheune aufgebrochen

Dorfmark: In dem Zeitraum 19.09. bis 24.09.2019 hebelten Unbekannte ein Vorhängeschloss einer Scheune an der Steegmannstraße in Bad Fallingbostel auf und entwendeten zwei Motorsägen und einen Freischneider. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

26.09 / Einbrecher flüchten

Schwarmstedt: Während sich die Bewohnerin im Obergeschoss ihres Hauses an der Waldstraße aufhielt, hebelten Einbrecher das Fenster zur Küche im Erdgeschoss auf und stiegen ein. Durch Geräusche und Stimmen aufmerksam geworden, machte sie die Frau bemerkbar, was zur Folge hatte, dass die Täter flüchteten. Die Tat ereignete sich am Donnerstagabend, gegen 20.00 Uhr. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

26.09 / Scheiben eingeschlagen, Geldbörsen gestohlen

Soltau: Ein Autoaufbrecher schlug in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zweimal in Soltau zu. Am Aueweg drang er in einen Skoda ein und an der Bornemannstraße war es ein Mercedes Vito. Dabei zerstörte er jeweils die Scheibe der Fahrer beziehungsweise Beifahrertür. Neben anderen Gegenständen entwendete er insgesamt drei Geldbörsen. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.

26.09 / Lkw-Unfall führt zu Staus und erheblichen Wartezeiten

Gemarkung Wedemark / A7: Am Donnerstagmittag, gegen 11.35 Uhr kam es auf der A 7, Richtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Berkhof und Schwarmstedt zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen, vier Lkw und einem Gesamtschaden von rund 250.000 Euro. Ein Lkw-Fahrer aus Polen hatte das Stauende auf dem rechten Fahrstreifen übersehen, versuchte im letzten Moment nach rechts auf den Standstreifen auszuweichen und touchierte dabei mit seinem Auflieger den Auflieger eines bereits stehenden Sattelzuges. Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen den davorstehenden Lkw geschoben, der wiederum gegen das davorstehende Fahrzeug prallte. Ein Sattelzug stellte sich quer über drei Fahrstreifen und blockierte die Autobahn. Dazu kam ausgelaufener Dieselkraftstoff und eine schwierige Ladungsbergung, was dazu führte, dass die Autobahn in Richtung Hamburg etwa vier Stunden vollgesperrt werden musste. Danach war es möglich, gegen 15.45 Uhr zumindest den linken Fahrstreifen freizugeben. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den Abend an. Gegen 21.00 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Auf der Autobahn, den Umleitungsstrecken und in der Fläche kam es zu erheblichen Staubildungen mit langen Wartezeiten.

