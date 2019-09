POL-HK: Schneverdingen: Nahrungsmittel und Portmonee gestohlen; Walsrode: Eingangstür aufgehebelt; Walsrode: Einbruch in Vereinsheim; Schwarmstedt: Polizeibeamte überwältigen aggressiven Mann

Polizeiinspektion Heidekreis

23.09 / Nahrungsmittel und Portmonee gestohlen

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten am Montag, gegen 17.45 Uhr eine Einkaufstüte mit Nahrungsmitteln und einem Portmonee von einem Grundstück an der Inseler Straße in Schneverdingen. Die Geschädigte hatte die Tüte an einer Mauer auf dem Grundstück abgelegt und war kurz ins Haus gegangen. Als sie zurückkehrte war die Tüte nebst Portmonee verschwunden. Der Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/986850 entgegen.

23.09 / Eingangstür aufgehebelt

Walsrode: Am vergangenen Wochenende verschafften sich Einbrecher durch Aufhebeln Zugang zu einem Betrieb an der Rudolf-Diesel-Straße und durchsuchten die Räume nach Bargeld. Entwendet wurden rund 300 Euro.

23.09 / Einbruch in Vereinsheim

Walsrode: In der Nacht zu Montag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Vereinsheim an der Verdener Straße, eine dazugehörige Garage und einen Regieturm ein. Entwendet wurden maximal zehn Euro. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

23.09 / Polizeibeamte überwältigen aggressiven Mann

Schwarmstedt: Am Montag, gegen 16.30 Uhr wurden Polizeibeamte in die Straße Vor dem Buchholze nach Schwarmstedt gerufen, weil dort eine Person schreiend vor einem Haus stand. Der Mann konnte angetroffen werden, war hochaggressiv, in einem Zustand höchster Erregung und augenscheinlich nicht mehr in der Lage die Realität wahrzunehmen. Als die Beamten ihn ansprachen, reagierte er nicht, sondern lief in aggressiver Weise auf sie zu. Unter Einsatz von Pfefferspray konnte die Person zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert werden. Unter Polizeibegleitung kam der Schwarmstedter mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

