Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnungsdurchsuchung bei 23-jährigen in Bebra wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bad Hersfeld (ots)

BEBRA - Das Hersfelder Rauschgiftkommissariat hat einen Erfolg in der Bekämpfung der Drogenkriminalität zu verzeichnen. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Bestellung von Amphetamin im DARKNET durchsuchten die Rauschgiftfahnder am Dienstag (26.03.) die Wohnung eines 23-jährigen in Bebra. Zuvor wurde vom Amtsgericht Fulda auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda für die Wohnung ein Durchsuchungsbeschluss erlassen. In der Wohnung des 23-jährigen Mannes in Bebra stellten die Beamten geringe Mengen Amphetamin und Marihuana sowie Konsumutensilien sicher. Der Beschuldigte befindet sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterhin auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

