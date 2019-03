Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 2. Nachtrag Wohnungsbrand in Bad Hersfeld, Petersberger Straße

Sachschaden ca. 100.000 Euro

Bad Hersfeld (ots)

BAD HERSFELD - Der bei dem Brand in dem Zweifamilienhaus entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt!

unsere Meldung vom 28.03.2019, 18:24 Uhr 1. Nachtrag zum Wohnungsbrand in Bad Hersfeld, Petersberger Straße, von heute (23.03.), 17.40 Uhr 28.03.2019, 18:24 Uhr

Bad Hersfeld BAD HERSFELD - Am heutigen Donnerstag (23.03.), 17:40 Uhr, kam es in der Dachgeschosswohnung eines Zweifamilienwohnhauses im Bad Hersfelder Stadtteil Hohe Luft, zu einem Brand in der Küche. Die beiden Bewohner dieser Wohnung hielten sich nach den ersten Ermittlungen im Wohnzimmer auf und konnten sich selbst auf die Straße retten. Sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden mit einem Krankenwagen in das Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert.

Zur Brandursache können aufgrund der starken Rauchentwicklung noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandstelle wurde von der Polizei zur Untersuchung der Brandursache beschlagnahmt. Die Brandermittler der Bad Hersfelder Kriminalpolizei wurden mit der Untersuchung der Brandstelle beauftragt. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Manfred Knoch, Pressesprecher

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell