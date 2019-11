Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Geldbeutel gestohlen

Bellheim (ots)

Zum Diebstahl eines Geldbeutels kam es am Mittwoch in der Zeit von 13.30 bis 14 Uhr im Nettomarkt in Bellheim. Eine 29 - jährige Frau hatte bei ihrem Einkauf den Geldbeutel in einem Regal abgelegt und diesen dort vergessen. Als sie an der Kasse die Ware bezahlen wollte, stellte sie den Verlust der Geldbörse fest. Bei einer Nachschau in dem Regal war der Geldbeutel nicht mehr auffindbar. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Dennis Hook

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell