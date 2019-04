Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Handtaschenraub in Koblenz

Koblenz (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurde bei der Polizei in Koblenz Metternich ein Handtaschenraub zur Anzeige gebracht. Wie die 21-jährige Geschädigte mitteilte, war sie am Dienstag, 16.04.2019 gegen 18.00 Uhr mit ihrem Hund im Volkspark in Koblenz-Lützel spazieren. Sie war dort in Richtung des Ausgangs Bodelschwinghstraße / Am Volkspark unterwegs. Kurz vor Erreichen des Ausgangs näherte von hinten ein Radfahrer, der ihr im Vorbeifahren die Umhängetasche von der linken Schulter riss. Anschließend flüchtete der unbekannte Radfahrer in Richtung des Friedhofs. Die Frau wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Es handelte sich um einen männlichen Täter mit kräftiger Statur, der komplett schwarz bekleidet war und die Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Dieser war auf einem roten Fahrrad unterwegs. In der gestohlenen graublauen Umhängetasche der Marke Puma befanden sich neben diversen Ausweispapieren ein Huawei-Handy und eine Wasserflasche. Die Kripo Koblenz bitte um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise bitte an: 0261-1032690.

