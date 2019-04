Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenzer Box-Club Ziel von Einbrechern

Koblenz (ots)

Unbekannte Täter drangen am vergangenen Wochenende in der Zeit zwischen Samstag, 13.04.19, 15.00 Uhr und Montag, 13.30 Uhr, gewaltsam in die Räumlichkeiten der Kampfsportschule im Wallersheimer Weg in Koblenz ein. Von dem oder den Tätern wurden, soweit bislang bekannt, 6 bis 7 Hanteln sowie 3 Sandsäcke gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1032690.

