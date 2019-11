Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Marienring/Südring, 25.11.2019, 20.00 Uhr Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fußgängerin; Zeugenaufruf

Bereits am 25.11.2019 ereignete sich gegen 20.00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Süd-/Marienring/Schlossstraße, bei dem eine 44-jährige Fußgängerin angefahren wurde. Der Vorfall wurde am 27.11.2019 gegen Abend gemeldet. Demnach überquerte eine Fußgängerin an der Ampel bei Grün den Marienring, um in Richtung Marienkirche zu laufen. Ein dunkler Pkw, aus dem Südring kommend, fuhr die Fußgängerin auf der Fußgängerfurt an. Die Frau stürzte zu Boden und wurde hierbei an Hüfte und Rücken verletzt. Der Pkw hielt kurz an. Durch den Fahrer wurde die Pkw-Tür geöffnet, um dann gleich weiter zu fahren. Der Fahrer soll ca. 50 Jahre alt gewesen sein, eine weitere Beschreibung des Fahrers konnte die verletzte Frau nicht geben. Der dunkle, flüchtige Pkw soll SÜW-Kennzeichen gehabt haben. Die verletzte 44-Jährige lief weiter nach Hause, und musste dann aufgrund der Unfallfolgen ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus in Anspruch nehmen. Zeugen des Vorfalles werden um Hinweise an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de gebeten.

