Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Waffenstraße 24, 26.11.2019, 16.00-16.45 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Auf der Waffenstraße vor dem Anwesen Nummer 24 ereignete sich am 26.11.2019 zwischen 16.00 und 16.45 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem ein geparkter schwarzer Pkw beim Ausparkvorgang von einem weißen SUV beschädigt wurde. Der geschädigte Pkw-Halter saß in seinem Auto, als der Ausparkvorgang ablief und sein Pkw beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500EUR. Zeugen des Vorfalles werden um Hinweise an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de gebeten.

