Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei Verletzte bei Unfall mit Leichtkraftrad

Salmtal (ots)

Am Montag, 31.07.2019, befuhr ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades und seine 16-jährige Sozia die Salmstraße in Salmtal-Salmrohr in Richtung Salmtal-Dörbach. In einer scharfen Rechtskurve stürzten die beiden offensichtlich aufgrund eines Fahrfehlers. Beide trugen Schürfwunden und Prellungen davon und wurden zur Behandlung in das KH Wittlich eingeliefert. Da die Sozia mit dem behelmten Kopf auf die Fahrbahn aufschlug, wurde sie stationär aufgenommen. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR.

