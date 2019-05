POL-KN: Meldungen aus dem landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Sigmaringen

Sextortion (Erpressung im Internet)

"Der Begriff "Sextortion" setzt sich aus den englischen Wörtern Sex und Extortion - Erpressung - zusammen. Bei Sextortion geht es um sexuelle Erpressung. Was wie ein harmloser Flirt beginnt, endet mit hohen Geldforderungen. Die Betrüger bringen ihre Opfer dazu, sich vor der Webcam auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Anschließend erpressen sie ihre gutgläubigen Chatpartner."

Mit diesem Hinweis warnt die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes,

Fundstelle: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/,

vor diesen speziellen Gefahren bei der Nutzung des Internets.

Am Donnerstag erschien ein 26-jähriger Geschädigter aus einer Kreisgemeinde beim Polizeirevier Sigmaringen, nachdem er am Mittwochmorgen so, wie im oben zitierten Warnhinweis der Polizei beschrieben, in die Falle einer Erpresserin geraten war und nicht mehr weiter wusste. Die Polizei nahm eine Strafanzeige entgegen und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein. Dem Geschädigten wurden die Verhaltenstipps der Polizeilichen Kriminalprävention aufgezeigt. Die Umsetzung der Drohung, peinliche Aufnahmen im Internet zu veröffentlichen, liegt trotz der Strafanzeige des jungen Mannes einzig im Ermessen der vermutlich im Ausland ansässigen Erpresserin und ihrer Komplizen.

Sigmaringen

Diebstahl aus Linienbus

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Mittwochmittag bis Donnerstagmittag unberechtigt Zugang in einen weißen Reisebus mit Werbeaufschrift, der im Hofraum einer Reparaturwerkstatt in der Straße "In den Käppeleswiesen" abgestellt war. Zielrichtung der Täter war ein in dem Reisebus verbautes Tablet der Marke Samsung, das abgerissen und entwendet wurde. Personen, die Hinweise zum Tatablauf, zu den Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Tablets geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, zu melden.

Sigmaringen

Diebstahl von Pedelec

Ein neuwertiges, unverschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Müsing, Modell ZirkonE, Farbe blau, mit Akku, entwendeten Unbekannte am Mittwoch im Zeitraum von 16.00 bis 20.00 Uhr aus einem Innenhof in der Mühlbergstraße. Der Wert des gestohlenen Fahrzeugs beträgt etwa 2.700 Euro. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0.

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Kfz

Den Lack eines im Zeitraum von Dienstag, 21.00 Uhr, bis Mittwoch, 12.30 Uhr, vor einem Wohngebäude in der Achbergstraße geparkten Audi A3 beschädigten unbekannte Täter, die das Fahrzeug rund herum zerkratzten und dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro anrichteten. Personen, die Hinweise zur Klärung dieser Straftat geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, zu informieren.

Neufra

Wohnungseinbruchdiebstahl

Die Wohnung eines 66-jährigen Mannes in einem Mehrfamilienhaus in der Rädlesbergstraße suchten unbekannte Einbrecher im Zeitraum von Dienstagfrüh bis Mittwochabend heim. Als der 66-jährige nach Hause zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Wohnungseingangstür zu seiner Wohnung aufgehebelt worden war. Die Einbrecher durchsuchten die komplette Wohnung und entwendeten Bargeld sowie mehrere Uhren. Wie die Täter in das Treppenhaus des Mehrfamiliengebäudes gelangten, ist unbekannt. Personen, die der Polizei Hinweise zur Klärung dieser Straftat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574 921687, zu melden.

Krauchenwies

Auffahrunfall

Die 44-jährige, ortsunkundige Lenkerin eines BMW befuhr am Himmelfahrtstag gegen 10.15 Uhr die Bittelschießer Straße aus Richtung Pfullendorf. Vor der Einmündung der Bittelschießer Straße in die Bundesstraße 311 erkannte sie den sich dort bildenden Rückstau zu spät und verursachte dadurch einen Auffahrunfall, bei dem sie den Skoda des vorausfahrenden Pkw-Lenkers auf einen weiteren Skoda aufschob. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Krauchenwies

Trunkenheit im Verkehr

Der 45-jährige Lenker eines Kleinkraftrades befuhr am Nachmittag des Himmelfahrtstags gegen 17.00 Uhr die Ablacher Straße und fiel der Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Sigmaringen wegen des abgelaufenen Versicherungskennzeichens auf. Die Überprüfung des 45-Jährigen führte zur Feststellung, dass er unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Dem Beschuldigten wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Mit der Sicherstellung seines ausländischen Führerscheins war er einverstanden. Da der Beschuldigte alsbald in seine Heimat zurückkehrt, ordnete die Staatsanwaltschaft die Erhebung einer Sicherheitsleistung an, die bezahlt wurde.

Mengen

Diebstahl von Rubbellosen

Nachträglich wurde beim Polizeiposten Mengen der Diebstahl von Rubbellosen im Gesamtwert von 300 Euro in einem Lebensmittelgeschäft in der Eisenbahnstraße angezeigt. Nach der Feststellung des Verlustes ergab eine Überprüfung der Videoüberwachung des Einzelhändlers, dass ein unbekannter Mann den Diebstahl am Montag, dem 27.05.2019, gegen 17.15 Uhr, begangen hat. Der Tatverdächtige ist etwa 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, er trug eine Jeans, eine blau-graue Baseball-Mütze und blau-weiße Sportschuhe. Hinweise zu dieser Person erbittet der Polizeiposten Mengen, Tel. 07572 5071.

Mengen

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Die 37-jährige Lenkerin eines Renault befuhr am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr die Rosenstraße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung Kreuzstraße / Rosenstraße missachtete sie die Vorfahrt des 26-jährigen Lenkers eines VW Touran, der von rechts in die Kreuzung einfuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Saulgau

Diebstahl von Mountain Bike

Ein kurzer Einkauf in einem Lebensmittelmarkt führte am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr zum Diebstahl des Mountainbikes eines elfjährigen Schülers. Der Junge stellte das Fahrrad im Wert von etwa 450 Euro unverschlossen vor dem Supermarkt ab und ging zum Einkaufen in das Geschäft. Als er wenige Minuten später zurückkehrte, was das schwarze Mountainbike der Marke Bulls, Größe 26 Zoll, Gangschaltung mit 21 Gängen, verschwunden. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0.

Bad Saulgau

Diebstahl von Warneinrichtungen

Bis spät am Abend des Himmelfahrtstages feierte ein 20-jähriger Mann aus einer Kreisgemeinde den Vatertag im Festzelt in Friedberg. Zur Absicherung seines Bollerwagens auf dem nächtlichen Heimweg nutzte er eine beleuchtete Warnpyramide. Dies fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau auf. Die Überprüfung des Führers des Bollerwagens führte zur Feststellung, dass er die etwa 120 Euro teure Warneinrichtung beim Festzelt in Friedberg mitgenommen hatte. Sie war dort durch die Freiwillige Feuerwehr zur Absicherung des Festzeltes aufgestellt worden. Eigentümerin der Beleuchtungseinrichtung ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

