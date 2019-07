Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Osann-Monzel (ots)

Im Tatzeitraum 30.07.2019, 23:00 Uhr - 31.07.2019, 08:00 Uhr wurden in der Gemarkung Osann-Monzel, L 47, zwei Brückenpfeiler nicht unerheblich mit Graffiti besprüht. Verkehrsteilnehmer, die in der Nacht dort auffälliges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich in Verbindung zu setzen.

