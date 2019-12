Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Fußgänger nach Zusammenstoß mit Fahrrad schwer verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Montag gegen 17.00 Uhr fuhr ein 41-jähriger Radfahrer (deutsch) aus Krefeld auf einem asphaltierten Waldweg im Bereich des Kehner Weges in Richtung Düsseldorfer Straße. Trotz funktionierender Beleuchtung sah der Radfahrer in der Dunkelheit auf dem Waldweg einen Fußgänger zu spät und stieß mit diesem zusammen. Während der 41-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt wurde, musste der 85-jährige Fußgänger aus Tönisvorst-Kehn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. /wg (1482)

