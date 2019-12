Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Radlerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt- Abbiegeunfall

Brüggen: (ots)

Leicht verletzt wurde eine 15-jährige Pedelecfahrerin aus Brüggen bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter am Montag um 07:55 Uhr auf dem Westring. Ein 47-jähriger deutscher Fahrer eines Kleintransporters aus Brüggen befuhr den Westring in Richtung Roermonder Straße. Hier bog er nach rechts in den Nikolausplatz ein und erfasste dabei die Radfahrerin, die den Radweg des Westrings aus Richtung Roermonder Straße kommend in falscher Richtung befuhr. Die Radfahrerin stürzte. Sie trug keinen Fahrradhelm./ah (1479)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell