Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Reifen zerstochen: Polizei nimmt betrunkenen 40-Jährigen fest - Langenfeld - 1910119

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zu Freitag (25. Oktober 2019) einen 40 Jahre alten Mann festgenommen hat, der im betrunkenen Zustand die Reifen mehrerer Autos am Lilienthalweg sowie an der Bachstraße in Langenfeld zerstochen hat.

Gegen 0:15 Uhr beobachtete ein Zeuge einen gänzlich in weiß gekleideten Mann, wie dieser über ein Hoftor am Lilienthalweg kletterte und sich danach in verdächtiger Art und Weise an einem Hinterrad eines dort geparkten Autos zu schaffen machte und schließlich den Reifen zerstach. Der Zeuge reagierte richtig und informierte umgehend die Polizei. Aufgrund der guten Personenbeschreibung des Zeugen konnten die Beamten den Mann nach kurzer Fahndung noch in der Innenstadt auffinden und festnehmen.

Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Beschuldigte, ein 40 Jahre alter Mann aus Köln, offensichtlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den "richtigen Riecher" der Polizisten, denn dieser ergab einen Wert von rund 1,5 Promille (0,74 mg/l). Bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Polizeibeamten zudem ein Küchenmesser sicher.

Daraufhin nahmen die Polizeibeamten den 40-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Wache, wo eine ärztliche Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Bei weiteren Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass in der Nacht zu Freitag sowohl am Lilienthalweg als auch an der Bachstraße Reifen von insgesamt fünf Autos zerstochen wurden. Dabei entstand insgesamt ein Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von rund 500 Euro.

Der Mann musste die Nacht zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie um seinen Rausch auszuschlafen im Polizeigewahrsam verbringen. Er wird am heutigen Freitag erkennungsdienstlich behandelt und sieht sich nun mit einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung konfrontiert.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell