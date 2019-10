Polizei Mettmann

POL-ME: Verrottender Misthaufen löst Brand an Hühnerstall aus - Velbert - 1910118

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Velbert bereits berichtete (siehe Pressemeldung unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/4413764), kam es am Donnerstag (24. Oktober 2019), gegen 12:55 Uhr, an der Nordrather Straße in Velbert-Neviges zu einem Brand an einem Hühnerstall.

Nach ersten Erkenntnissen war der Auslöser ein verrottender Misthaufen, dessen Hitze die hölzerne Dachkonstruktion und die angrenzende Gebäudewand des Hühnerstalls in Brand setzte. Die Feuerwehr Velbert brachte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass weder Menschen noch Tiere verletzt wurden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Nordrather Straße wurde während des Einsatzes kurzzeitig voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell